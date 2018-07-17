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Вечное сияние искусственного интеллекта
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Вечное сияние искусственного интеллекта 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Индикатор
Сегодня с трудом можно представить жизнь без технологий машинного обучения: от рекомендаций на сайтах с музыкой и поиска по картинкам до уточнения сложных медицинских диагнозов. Руководитель направлением data science в компании Rubbles Александр Фонарев расскажет, как устроены искусственные нейронные сети, почему искусственный интеллект и машинное обучение это одно и тоже, как научить машину играть в го, предсказывать продажи и переводить книги.
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