Вечное сияние искусственного интеллекта

Сегодня с трудом можно представить жизнь без технологий машинного обучения: от рекомендаций на сайтах с музыкой и поиска по картинкам до уточнения сложных медицинских диагнозов. Руководитель направлением data science в компании Rubbles Александр Фонарев расскажет, как устроены искусственные нейронные сети, почему искусственный интеллект и машинное обучение это одно и тоже, как научить машину играть в го, предсказывать продажи и переводить книги.

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