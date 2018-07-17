В выдачу «Яндекса» попали личные данные клиентов «Сбербанка» 

В интернете произошла утечка данных пользователей онлайн-сервисов «Сбербанка» и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com. В поисковой выдаче самого популярного в России поисковика «Яндекс» оказались сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда.
«Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. В «Яндексе» заявили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла. О том, чтобы содержимое тех или иных страниц не попало в поисковые системы, может позаботиться владелец сайта или вебмастер», — сообщила радиостанция «Коммерсантъ FM».
В своей статье на VC.ru Медведев пояснил, что утечка данных связана с крайней небрежностью разработчиков и администраторов сайтов ВТБ, «Сбербанка» и «Единого транспортного портала Москвы», которые не только не озаботились простейшими средствами защиты данных, но даже не сформировали файл robots. txt, по которому поисковые роботы определяют, какие файлы с конкретного сайта им можно индексировать, а какие нет.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев согласился с тем, что ситуация вызвана небрежным отношением сотрудников крупных компаний к данным клиентов. «В ближайшем будущем корпорации должны закрутить гайки и изменить свою политику безопасности, в том числе запретить сотрудникам использовать свободные сервисы для перемещения корпоративной информации и персональной информации», — считает он.
Напомним, в начале июля доступными к просмотру всеми пользователями поисковой машины «Яндекса». оказались онлайн-документы Google Docs, не защищенные настройками приватности. Это были, в том числе, документы, содержавшие персональные данные физических и юридических лиц, а также списки различных паролей, которые хранились в сервисе.
В результате появления Google Docs в выдаче «Яндекса» пользователи соцсетей обнаружили скандальный документ со списком правил, согласно которым, предположительно, принимали на работу сотрудников «Тинькофф Банка». Учитывая явно дискриминационный характер правил, банке поспешили заявить, что не имеют никакого отношения у этому файлу.