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Теория относительности 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Физик Дмитрий Побединский расскажет на своей лекции, как представить, что время — это четвертое измерение наряду с длиной, шириной и высотой и как это влияет на путешествия к звездам. Кроме того, посетители смогут обсудить относительность времени и одновременности, скорость света и природу гравитации и разобраться с парадоксами теории относительности: от замедления времени до гравитационных волн.
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