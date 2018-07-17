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Google выставил Трампа и Эйнштейна «идиотами»
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Google выставил Трампа и Эйнштейна «идиотами» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Поисковая система Google выдает изображения известных людей, если ввести в поисковой строке слово idiot («идиот») и открыть вкладку «Картинки».
На первой позиции поисковик показывает изображение президента США Дональда Трампа с открытым ртом. Эта фотография взята из июньского материала на сайте WealthModo под заголовком «22 картинки с Дональдом Трампом, на которых он выглядит, как идиот».
На третьем месте в выдаче находится еще одна картинка с лицом американского лидера, напротив которого автор изобразил рентгеновский снимок головы с фекалиями вместо мозга. Кроме того, на верхних позициях Google при запросе idiot выдает изображения ученого Альберта Эйнштейна, актера Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста.
Если же ввести слово «идиот» по-русски, то поисковая система в первую очередь покажет мем про мэра Киева Виталия Кличко. В поисковике «Яндекса» этот же запрос выдаст обложки книг Достоевского и стоп-кадры из фильмов по мотивам произведения.
В июне пользователи обращали внимание на то, что поисковик Google выдает биографию президента Украины Петра Порошенко при запросе «поросенок». Кроме того, в выдаче можно увидеть мем про поросенка Петра.
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