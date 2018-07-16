Анатомия психики: между мозгом и сознанием

Как психика связана с биологическими задатками и окружающей средой, из чего складывается личность, где «находится» бессознательное и как устроена человеческая психика: от самых простых рефлексов до сложных процессов вроде памяти и мышления. Об этом в субботу расскажет клинический психолог и практикующий психтерапевт Дмитрий Колыгин.

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