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Google добавит в Chrome для Android очень полезную функцию
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Google добавит в Chrome для Android очень полезную функцию 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В Chrome появится встроенный определитель «тяжелых» сайтов и страниц, который будет предупреждать пользователя о повышенном расходе трафика, следует из материалов официального блога разработчиков. Нововведение уже доступно для тестирования в рамках Canary-проекта Google Chrome.
Как сократить расход сотовых данных
Функция контроля под названием Heavy Capping будет автоматически анализировать веб-страницы, определяя объем сотовых данных, которые будут затрачены на их открытие. При обнаружении опасности перерасхода сотовых данных браузер позволит отменить загрузку, сэкономив трафик.
Несмотря на очевидную полезность для мобильных платформ, аналогичная функция появится и в десктопных версиях Google Chrome. Разработчики полагают, что нововведение будет особенно востребованным на развивающихся рынках, где провайдеры не предоставляют безлимитный доступ в Сеть.
Экономия трафика
В Google Chrome уже есть встроенная функция экономии трафика, которая активна по умолчанию. Правда, в отличие от новой задумки разработчиков, она не предупреждает пользователя о возможном перерасходе сотовых данных, лишь минимизируя объем обрабатываемой устройством информации.
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