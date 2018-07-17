«Яндекс» раскрыл личные данные россиян 

Сканы паспортов, данные о банковских платежах, информация о билетах на самолеты и поезда стали доступны в поисковой выдаче «Яндекса», сообщают СМИ.
«Коммерсант» со ссылкой на эксперта по работе с поисковыми системами Павла Медведева сообщил, что стала доступна информация граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com.
В «Яндексе» пояснили, что владелец сайта или вебмастер могут закрыть информацию о документах — поисковая система выдает документы, которые не запрещены при помощи специального файла.
В Сбербанке в связи с данной ситуацией идет разбирательство. Банк подчеркнул, что данных, которые могут нанести ущерб организации или клиентам, здесь нет.
В июле в «Яндексе» сообщили, что их поисковая система выдает документы из Google Docs в том случае, если интернет-страницы не защищены паролем или к ним не запрещен открытый доступ со стороны администратора сайта.