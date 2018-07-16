«Коммерсантъ» узнал о выдаче «Яндексом» личных данных россиян

В «Яндексе» «Коммерсанту» объяснили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены. Чтобы содержимое тех или иных страниц сайта не индексировалось, предпринимать меры должен владелец сайта или вебмастер.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях», — пояснил специалист ESET Russia Борис Соболев