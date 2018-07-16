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Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году
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Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году 

ТАСС 39 минут назад
Фото: iPhones.ru
Компания Apple объявила о создании более 70 новых эмодзи. Они будут доступны на iPhone, iPad, Apple Watch и Mac с выходом бесплатного обновления программного обеспечения в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Новые виды эмодзи будут созданы на основе утвержденного набора символов Unicode 11.0, включая еще больше вариантов причесок для представления людей с рыжими, седыми и кудрявыми волосами, новый символ эмодзи для лысых людей и новые смайлики, позволяющие сделать переписку в сообщениях еще более выразительной", — говорится в сообщении пресс-службы Apple.
Кроме того, разработчики расширят список эмодзи по видам спорта, животным, продуктам питания, а также добавят новые значки супергероев.
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