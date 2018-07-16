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Приложение «Телефон» в Android начало фильтровать спам-звонки
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Приложение «Телефон» в Android начало фильтровать спам-звонки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
У пользователей приложения Phone ("Телефон") на Android-смартфонах появилась возможность включить блокировку надоедливых звонков. Вызовы, распознанные как навязчивые и рекламные, будут автоматически отфильтрованы и переадресованы на голосовую почту. Телефон не зазвонит и не завибрирует, а пользователь не получит уведомления о пропущенном звонке (информация о вызове останется только в журнале).
Google тестирует защиту от телефонного спама уже два года, но ранее она была доступна только на Nexus, Android One и других устройствах с «эталонной» версией Android. Если в настройках Android включена функция идентификации вызывающего абонента (Caller ID), оповещение о спамерских, автоматических и просто подозрительных звонках показывается на красном фоне прямо под номером. Пользователи могут отклонить непрошеный звонок, добавить номер в черный список и уведомить о нем Google (либо наоборот — сообщить об ошибке).
По умолчанию АОН и спам-защита выключены. Инструкцию о том, как их активировать, можно найти на сайте поддержки Google.
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Google автоматически блокирует раздражающие звонки с тех номеров, которые ему известны. При желании, вы можете заблокировать определенный номер вручную. Это можно сделать, открыв «Телефон», нажав на значок с часами и выбрав звонок для блокировки.
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