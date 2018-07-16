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Оценить самарские поликлиники и УК теперь можно через смартфон
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Оценить самарские поликлиники и УК теперь можно через смартфон 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В приложении «ВМЕСТЕ!» появились две новых функции: теперь пользователи имеют возможность дать обратную связь работе управляющих компаний и поликлиник. Для того чтобы поставить оценку УК, нужно ввести в специальное поле её название, либо адрес, по которому проживает человек. Далее выбрать управляющую компанию из списка и выставить организации баллы по нескольким критериям: общее качество работы, своевременность вывоза снега зимой, уборка придомовой территории и мусора. Также приложение уточнит, проводился ли в доме текущий ремонт, и предложит оценить его качество. Что касается работы поликлиник, «ВМЕСТЕ!» предлагает следующие критерии: качество обслуживания в регистратуре, удовлетворённость врачом-терапевтом и узкими специалистами, уровень организации обследований (УЗИ, ЭКГ, анализы и т.д.), а также комфортность условий в здании. По каждому вопросу пользователь может поставить оценку и отметить, с какими конкретно проблемами ему пришлось столкнуться. «ВМЕСТЕ!» — приложение, созданное специально для жителей Самарской области. Это платформа для голосований по общественно-значимым вопросам (например, благоустройство сквера, место размещения арт-объекта, оценка качества уборки улиц и т.д.). Кроме того, «ВМЕСТЕ!» сообщает об интересных событиях, которые проходят или будут проходить в регионе. Каждый пользователь может получить баллы, зачекинившись на мероприятии, предложенным «ВМЕСТЕ!». Также очки начисляются за участие в голосованиях. Потом их можно обменять на сувенирную продукцию, билеты в кино, мастер-классы для детей и взрослых, квесты, спортивные абонементы. Приложение доступно бесплатно в AppStore и PlayMarket.
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