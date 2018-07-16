Microsoft Edge для Android получил встроенный переводчик

Компания Microsoft продолжает улучшать мобильную версию браузера Edge на ОС Android. В свеженькой бете доступны сразу несколько новых возможностей, в релизной версии они появятся позже.

Первая — это встроенный переводчик веб-страниц. Так что теперь Edge для самой популярной мобильной ОС умеет то же, что и Google Chrome. Ещё разработчики исправили ошибку, которая не давала пользователям получать награды за использование фирменного поисковика Bing.

На втором месте идёт известная функция Timeline («Временная шкала»). Она появилась в десктопной Windows 10 версии 1803 и позволяет увидеть, с какими файлами, веб-страницами и программами пользователь работал в последние 30 дней. Кроме того, она позволяет вернуться и продолжить работу с определённого места.

К слову, эксперты нашли способ добавить в Timeline сторонние приложения, в частности, браузеры Chrome и Firefox. Правда, это работает пока на «связке» экспериментальных расширений и самописного приложения, и не годится для ежедневного использования. Однако, возможно, в будущем появится полноценное решение.

Наконец, разработчики улучшили производительность работы браузера и устранили обнаруженные ошибки.