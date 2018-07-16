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«Сбербанк» устранил проблемы в работе мобильного приложения и веб-версии «Сбербанк-Онлайн»
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«Сбербанк» устранил проблемы в работе мобильного приложения и веб-версии «Сбербанк-Онлайн» 

RB.ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
«В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме», — сказали RNS в пресс-службе.
В «Сбербанке» уточнили, что «по техническим причинам незначительная часть клиентов могла столкнуться с кратковременными трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию „Сбербанк-Онлайн“».
По данным downdetector.ru, 700 отчетов пользователей о сбоях в работе сервиса поступило 16 июня около 13.00 (мск).
Не смогли получить выписку по счету 42% клиентов, 40% — не смогли войти в систему, еще у 16% произошел сбой всех сервисов, уточняется на сайте.
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