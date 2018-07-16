Крупные российские компании допускают утечку персональных данных пользователей

ВТБ, РЖД, В поисковой выдаче сервиса «Яндекс» удалось обнаружить конфиденциальные данные клиентов ряда крупных российских компаний, в том числе «Сбербанка» «Аэрофлота» и ряда государственных сайтов. Об утечке стало известно от пользователя соцсети Facebook Павла Медведева

Как следует из сообщения Медведева, с помощью поисковика «Яндекс» можно обнаружить имена людей, их физические адреса, номера телефонов, фотографии, отсканированные копии документов и пр.

Одной из предполагаемых причин утечки может являться некорректная работа инструмента для управления интернет-магазином Webasyst ShopScript3. В 2011 году данная программа стала виновником утечки персональных данных пользователей более 80 сайтов.

Напомним, ранее поисковая система «Яндекс» стала индексировать содержимое «Документов Google». В ходе инцидента, хранящиеся в «Документах Google» файлы пользователей в течение нескольких часов находились в открытом доступе.