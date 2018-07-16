Москва вошла в число городов с лучшими болельщиками сборной России на ЧМ‑2018

Москва и Самыми лучшими болельщиками сборной России на прошедшем чемпионате мира, по мнению туристов, отметились Петербург Казань , говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Эксперты выявили, в каких городах чемпионата мира-2018 лучшие болельщики сборной России по футболу и стоит ли России провести ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

«По данным исследования, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Ростов-на-Дону названы городами ЧМ-2018 с самыми лучшими болельщикам сборной России. По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26% голосов. На втором месте Москва (15% голосов). На третьем месте — Казань (13% голосов)», — отмечается в сообщении.

В первой пятерке городов ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сборной России также Сочи (9% голосов) и Ростов-на-Дону (9% голосов). В первую десятку вошли Нижний Новгород (7%), Самара (7%), Екатеринбург (6%), Волгоград (4%) и Калининград (2%).

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве. По данным FIFA, матчи ЧМ-2018 на стадионах посмотрели более 3 миллионов зрителей, более 6 миллионов человек посетили официальные фан-зоны чемпионата мира.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, в том числе в Москве.