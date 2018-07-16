Ещё
Москва вошла в число городов с лучшими болельщиками сборной России на ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва вошла в число городов с лучшими болельщиками сборной России на ЧМ‑2018 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Самыми лучшими болельщиками сборной России на прошедшем чемпионате мира, по мнению туристов, отметились Петербург, Москва и Казань, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Эксперты выявили, в каких городах чемпионата мира-2018 лучшие болельщики сборной России по футболу и стоит ли России провести ЧМ-2023 по футболу среди женщин. Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.
«По данным исследования, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Ростов-на-Дону названы городами ЧМ-2018 с самыми лучшими болельщикам сборной России. По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26% голосов. На втором месте Москва (15% голосов). На третьем месте — Казань (13% голосов)», — отмечается в сообщении.
В первой пятерке городов ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сборной России также Сочи (9% голосов) и Ростов-на-Дону (9% голосов). В первую десятку вошли Нижний Новгород (7%), Самара (7%), Екатеринбург (6%), Волгоград (4%) и Калининград (2%).
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве. По данным FIFA, матчи ЧМ-2018 на стадионах посмотрели более 3 миллионов зрителей, более 6 миллионов человек посетили официальные фан-зоны чемпионата мира.
За Россию как страну-организатора чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин высказались 58% опрошенных в социальных сетях, за Австралию — 12%, Индию подержали 9% респондентов, Таиланд — 7%, Японию и Южную Корею — по 6%. Чемпионат мира-2019 по футболу среди женщин пройдет во Франции.
Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, в том числе в Москве.
РИАМО: последние новости
Клиенты Сбербанка и «Тинькоффа» смогут делать переводы по номеру телефона В мобильном приложении ВТБ произошел сбой Сбой в системе сервиса произошел у каршеринга «Делимобиль»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым200
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина263
Крым парализовало242
Франция закрывает торгпредство в России69
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение