Котенок с человеческим лицом напугал пользователей Сети

В интернете появилось видео с необычным двухмесячным котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия. Мордочка животного удивительно напоминает человеческое лицо, сообщает телеканал «МИР 24».

Ролик с животным впечатлил пользователей Instagram. По их словам, животное не только выглядит, но и ведет себя как человек.

«А малышка, сначала направляет взгляд, а потом уже поворачивает голову. Это человеческая реакция. Очень интересно! Кошечка КРАСОТУН!», — house_mamу.

Другие пользователи соцсети отметили демонические черты Валькирии. «На чертенка похожа», — 220258detimilota. «У меня мураши от этой жути)))», — sandra___kasandra. Другие предположили, что у котенка есть человеческие корни.

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Многие пользователи сети считают, что эта кошечка похожа на человека. Ох, уж этот взгляд. #mir24tv #котэ #котики #кот #мейнкун #котбегемот

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

13 Июл 2018 в 12:08 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ