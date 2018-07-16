Новости Android #171: стоимость нового Galaxy Note 9 и борьба Google за безопасность

Представляем вашему вниманию 171-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня мы поговорим о борьбе за безопасность и промахах Google на этом пути, стоимости Samsung Galaxy Note 9 и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Сколько будет стоить Galaxy Note

Новый флагман Samsung представят в течение месяца — мероприятие пройдёт девятого августа в Нью-Йорке . От смартфона по традиции ждём улучшенного железа и новых фишек. Одной из последних станет электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth, который пригодится для переключения треков и активации голосового ассистента. Вместе с апгрейдами может увеличиться и стоимость.

О стоимости Galaxy Note 9 рассказали представители Android Community со ссылкой на польский ресурс. Местное подразделение Samsung уже готовится к релизу, поэтому сотрудники узнали цену флагмана заранее.

За Note 9 в Польше попросят 4299 злотых, которые переводятся в 1158 долларов или 72 тысячи рублей. Напомним, розничная стоимость базовой модели Galaxy Note 8 составляла 69 990 рублей. В этот раз цена может увеличиться.

За эти деньги пользователь получит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, Exynos 9810 или Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней.

Смартфон будет работать на Android 8.1 Oreo и предположительно обзаведётся улучшенной версией голосового ассистента Bixby.

Компания «Яндекс» получила разрешение на продажи смартфона под брендом «Яндекс. Телефон». Это следует из материалов базы данных Евразийского экономического союза . Несмотря на сам факт внесения будущей новинки в Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных криптографических средств и товаров, он не содержит каких-либо сведений об аппаратных и программных характеристиках устройства.

По данным отраслевых источников, релиз «Яндекс. Телефона» может состояться уже в этом году. Смартфон станет представителем среднего ценового сегмента, предлагая потребителям цену, не превышающую 25 тысяч рублей. Впрочем, человек из отрасли, знакомый с ходом развития будущего продукта, остался недоволен его стоимостью в российской рознице, обвинив производителя в полном непонимании особенностей функционирования рынка.

Учитывая, что на данном этапе «Яндекс» сосредоточен на развитии искусственного интеллекта и смежных технологий, было бы наивно полагать, что основу смартфона не составит голосовой ассистент «Алиса». Фирменная разработка российского поисковика уже в течение нескольких месяцев доступна потребителям из России в облике мобильных и десктопных приложений для разных платформ, а также «умной» колонки «Яндекс. Станция», поступившей в продажу на этой неделе.

Безопасность от Google

В актуальной версии браузера Chrome появилась пассивная функция изоляции сайтов друг от друга. Это следует из материалов официального блога разработчиков Google. Нововведение призвано минимизировать риски от возможной эксплуатации мошенниками процессорной уязвимости Spectre, обнаруженной в решениях Intel

Уязвимость Spectre затрагивает большинство современных процессоров Intel. Названная экспертами как уязвимость обхода проверки границ хранилища, она преодолевает изоляцию между отдельными приложениями и веб-сайтами, позволяя тем получать данные, доступ к которым для них в обычных условиях был бы закрыт.

Изоляция особенно актуальна для веб-браузеров, поскольку именно они запускают потенциально вредоносный код JavaScript. Дополнительный уровень защиты, реализованный разработчиками Google, позволяет гарантировать, что вредоносные компоненты одного сайта не смогут получить доступ к данным, размещенным на другом.

Опасность отсутствия изоляции состоит в том, что вредоносные компоненты, которыми полны тысячи веб-порталов в Интернете, смогут с легкостью перехватить платежную информацию, логины и пароли для доступа к различным сайтам и сервисам, чем порядком испортят жизнь ни о чем не подозревающему пользователю.

Новые трояны в Google Play

Вирусные аналитики компании X-Force сообщили о распространении банковского трояна Anubis через каталог Google Play. Вредонос скрывается в как минимум 10 приложениях для шопинга или слежения за курсом валют и ценных бумаг, каждое из которых было загружено порядка тысячи раз.

В основном деятельность Anubis нацелена на пользователей из Турции , России, Белоруссии Канады , Польши и Шотландии, констатируют аналитики, однако разнообразие зараженных приложений может служить косвенным доказательством планов злоумышленников еще больше расширить географию распространения трояна в будущем.

Попадая на устройство, инфицированное приложение ведет себя так, как ведут большинство троянов. Оно устанавливает удаленное соединение с сервером и инициирует загрузку вредоносного компонента, который в свою очередь маскируется под фирменный антивирус Google — Play Protect.

Поддельный антивирус тут же запрашивает привилегию на доступ ко всем действиям, совершаемым пользователем, в том числе фиксации нажатий на экран. Это пример типичного кейлоггера, который, сопоставляя координаты прикосновений с изображением на экране, воссоздает пароли и логины для банковских приложений.

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