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Microsoft подтвердила скорый релиз фирменного Android-смартфона
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Microsoft подтвердила скорый релиз фирменного Android-смартфона 

Android Insider 35 минут назад
Фото: Android Insider
Microsoft готовится представить новый смартфон под управлением Android. Об этом phoneArena рассказал пользователь, пообщавшийся в чате с представителями официального онлайн-магазина компании. По их словам, Microsoft окончательно отказалась от Windows как платформы для мобильных устройств, предпочтя им более привычное рынку решение.
Android-смартфон от Microsoft
Новый продукт будет кардинально отличаться от того, что Microsoft выпускала прежде, говорит представитель компании. Программную основу смартфона, определенно, составит операционная система Android, которая, по мнению Microsoft, куда более выигрышна с точки зрения функциональных возможностей и перспектив дальнейшего развития и обновления.
Операционная система Android приносила Microsoft гораздо больше денег, чем мобильная версия Windows, даже когда все внимание компании было сосредоточено на фирменной ОС. Это связано с огромным количеством патентов, принадлежащих Microsoft, которые она успешно лицензировала для сторонних производителей, получая баснословные деньги.
Surface Phone
Вероятно, будущим смартфоном Microsoft, о котором идет речь, станет так называемый Surface Phone. Слухи о его возможном выходе ходят вот уже на протяжении нескольких лет, однако никогда прежде не были столь активны. Согласно информации из открытых источников, в настоящее время Microsoft завершает проектировку новинки и готовится запустить ее в массовое производство.
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