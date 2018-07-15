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Источник: Головин перейдёт в «Челси» на следующей неделе
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Источник: Головин перейдёт в «Челси» на следующей неделе 

Чемпионат.com 18 часов назад
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в «Челси». Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла.
«На следующей неделе «Челси» подпишет контракты с Даниэле Ругани, Гонсало Игуаином и Александром Головиным, а также заменит Тибо Куртуа на Алисона Бекера», — написал Педулла.
На чемпионате мира—2018 Головин отметился одним голом и двумя результативными передачами в пяти матчах. В минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 27 игр, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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