Вести.net: Facebook инвестирует в разработку процессоров

Facebook переманил из Google одного из ключевых разработчиков процессоров. Как сообщает Bloomberg, Шахриар Раби теперь стал вице-президентом Facebook — руководителем направления по развитию полупроводниковых технологий.

Как отмечают профильные издания соцсеть уже с начала года формирует целое подразделение для создания собственных чипов, и теперь у нее появилось конкурентное преимущество. Ведь именно Раби работал в Google над Visual Core — отдельным процессором, который отвечает за обработку фотографий в смартфоне Pixel 2, в частности он способен исправить недостаточное или избыточное освещение, цифровой шум или недостаточную резкость снимка.