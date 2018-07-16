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Вести.net: Facebook инвестирует в разработку процессоров
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Вести.net: Facebook инвестирует в разработку процессоров 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Facebook переманил из Google одного из ключевых разработчиков процессоров. Как сообщает Bloomberg, Шахриар Раби теперь стал вице-президентом Facebook — руководителем направления по развитию полупроводниковых технологий.
Как отмечают профильные издания соцсеть уже с начала года формирует целое подразделение для создания собственных чипов, и теперь у нее появилось конкурентное преимущество. Ведь именно Раби работал в Google над Visual Core — отдельным процессором, который отвечает за обработку фотографий в смартфоне Pixel 2, в частности он способен исправить недостаточное или избыточное освещение, цифровой шум или недостаточную резкость снимка.
А теперь к другим новостям. Сооснователь Google Ларри Пейдж инвестировал в канадский проект по созданию персонального пассажирского коптера Opener. Как сообщает BBC, точная сумма вложений неизвестна, но факт интереса такого именитого инвестора говорит о перспективах компании. Подробности — в программе Вести.net.
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