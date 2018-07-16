Звонок от «Яндекса». Сумеет ли интернет-гигант создать смартфон

С 4 июля «Яндекс» имеет ввозить на территорию Евразийского экономического союза смартфон под названием «Яндекс. Телефон». С 4 июля устройство разрешено ввозить на территорию ЕАЭС согласно записи в реестре криптографических средств. Первым на это обратило внимание агентство РБК. В состоянии ли интернет-компания переключиться на устройства, а будет ли спрос на это устройство?

Нужно сразу оговоримся, что нотификация не означает продажи устройства. Вот умная колонка «Яндекс.станция» в этом списке обязана была появиться, а еще одна сертификация могла быть проведена «про запас» или для отвода глаз. Чтобы не заканчивать колонку на втором абзаце, давайте исходить из того, что устройство существует или запланировано к производству.

Может ли «Яндекс» создать смартфон

«Яндекс» уже давно перестал быть просто поисковиком и регулярно запускает массу новых сервисов. А недавно выпустил в продажу и вышеупомянутую колонку. Пока есть нарекания к ее работе и чисто теоретически испортить впечатления от нее может, например, большой процент бракованной продукции.

Претензии бывают к любым устройствам, главное, что «Станция» не «глючит» и понятна в управлении. Колонка создана не руками российских рабочих, зато мы убедились, что российская компания может выставить адекватное техническое задание и проконтролировать его выполнение. Это хорошая тренировка, прежде чем заказать у китайских сборщиков смартфон под своей маркой. Ведь главное в этом случае — проконтролировать конечное качество. На рынке есть «пророссийские» бренды Highscreen, Digma и другие.

Обычно такие смартфоны недороги, но и характеристики имеют средние. Но китайская Xiaomi показала, что смартфоны по хорошей цене, даже не имеющие эксклюзивных функций, могут принести производителю миллиардную капитализацию. Главное — невысокая цена и хорошее качество.

Есть более экстремальный вариант — создание смартфона в Китае полностью по своим чертежам. Это стоит несколько сотен миллионов долларов — вполне реально для компании с годовой выручкой в $1,6 млрд Более того, Yota Devices показала, что российские специалисты способны разработать собственную модель смартфона, а не просто выбирать из готовых дизайнов. Но ее же история показала, что в таком случае модель получается слишком дорога для успешных продаж на рынке.

Зачем это «Яндексу»

Современная экономика — это экономика сервисов, компании отказываются от аппаратного производства, потому что заработать на «железе» сложно, китайские компании всегда стремятся сделать копии чуть дешевле. За прошедшие два десятка лет сдувшийся пузырь дот-комов наполнили полноценными активами, и капитализация интернет-компаний уже больше, чем в 2000-х. Сервисные компании захватили мир — в топе Google Microsoft , Facebook, которые почти не производят железа.

В этом кроется особенность нового века. Apple , самая дорогая компания в мире, получает большую часть дохода от продажи железа. Amazon продает облачные сервисы, но основа ее бизнеса по электронной коммерции существует благодаря собственным складам и системе доставки. Microsoft выпускает планшеты и ноутбуки, Google — смартфоны Pixel и ноутбуки на собственной ОС, даже Facebook пробовала выпустить свой смартфон (совместно с HTC) в 2013 году и наверняка еще попробует вернуться к выпуску аппаратных устройств.

Далеко не всегда ноутбук Apple или смартфон Google совершеннее моделей, имеющихся на рынке, но он несет более важную цель — вовлечь потребителя в использование сервисов компании. И хотя производители говорят о кросс-платформенности решений (сервисы работают и под Windows, и под Android, и под iOS), самое удобное использование — у «родного» сервиса, созданного той же компаний, что и произвела железо или операционную систему.

Поэтому гигант электронной торговли и облачных сервисов Amazon бросился изготавливать колонки, Microsoft пыталась и будет пытаться вернуться на рынок смартфонов, а «Яндекс» из уже привычной ниши повелителя сервисов пытается сыграть в производителя смартфонов. Иметь удобный сервис очень важно. Но надо еще добиться, чтобы у пользователя была возможность обратиться к нему напрямую, чтобы доля прибыли и судьба не уходила в руки конкурентов.

Будет ли спрос на смартфон «Яндекса»

Российская интернет-компания сосредоточилась в последние годы на России и соседних странах. Если пользователю нужны не американские, а локальные сервисы, в большинстве случаев лучше будут работать поиск, навигация или распознавание голоса «Яндекса». Вряд ли такой подход позволит продавать смартфоны выше среднерыночной цены, как это было с YotaPhone, слишком дорого оценившей свой уникальный экран. Но есть другой путь.

Недавно, в феврале 2018 года Huawei впервые обогнала в России Apple и Samsung по продажам в штучном выражении. Основными причинами названы цена и маркетинг. Хотя новый флагман P20 Mate способен соперничать со старшей моделью Samsung Galaxy S9+, для больших количественных продаж цена важнее.

Невысокую цену можно получить, заказывая китайским производителям и дизайн, и само производство смартфона. Но у «Яндекса» есть преимущество перед другими продавцами аппаратов под своей маркой. Ему нужно продать свои сервисы, а, значит, компания может себе позволить не делать наценку на железо. При продажах «в ноль», они отобьются увеличением доходов от сервисов.

Почему «Яндекс» не делал этого раньше? Это же так просто: продавай смартфоны, ставь на них свои сервисы. В 2014 году несколько производителей смартфонов выпустили модели на базе операционной системы «Яндекс. Кит», модифицированной ОС Android. Но оказалось, что хотя Android и распространяется в открытых кодах, чтобы корректно работали программы, под нее нужны сервисы Google (магазин приложений Google Play и другие). Проект закрыли через год.

Можно ли поставить свои сервисы на полноценный Android-смартфон? Можно, но свои сервисы американская корпорация отдает только при условии, что на первой странице будут только ее сервисы, они должны запускаться по умолчанию. Что-то меняет в своем смартфоне очень малая часть людей, большая часть из них не интересовалась и альтернативными сервисами. Делать свой смартфон смысла не было.

Ситуация изменилась в апреле 2017 года. В феврале 2015 года ФАС завела дело против Google за ограничение конкуренции, и через два года стороны пришли к мировому соглашению. Американская компания согласилась не запрещать установку приложений конкурентов и сообщать пользователю о возможности применения альтернативных поисковых движков. Последнее было важно, так как это основная статья дохода — что для Google, что для «Яндекса».

После решения российской ФАС у «Яндекса» появился смысл делать свой смартфон на Android для продвижения собственных сервисов. Вполне вероятно, что интернет-компания еще до конца года станет производителем смартфонов, самых продаваемых гаджетов современности.

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