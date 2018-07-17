Сбербанк опроверг информацию о выдаче персональных данных при использовании поисковой системы «Яндекса»

Персональные данные клиентов Сбербанка надежно защищены и не попадали в поисковую выдачу при работе с системой «Яндекса» , сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы «Яндекс». Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» начали отображаться персональные данные клиентов нескольких банков, а также агрегатора билетов.