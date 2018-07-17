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Сбербанк опроверг информацию о выдаче персональных данных при использовании поисковой системы «Яндекса»
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Сбербанк опроверг информацию о выдаче персональных данных при использовании поисковой системы «Яндекса» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Персональные данные клиентов Сбербанка надежно защищены и не попадали в поисковую выдачу при работе с системой «Яндекса», сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы «Яндекс». Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация, что в поисковой выдаче «Яндекса» начали отображаться персональные данные клиентов нескольких банков, а также агрегатора билетов.
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