Россиянам рассказали, как спастись от мошенников

Сбербанк рассказал, как защитить от мошенников деньги и персональные данные

Россиянам для защиты персональных данных и денежных средств от мошенников следует устанавливать надежные пароли на свои электронные устройства, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите "гаджетов", рекомендуют специалисты Сбербанка

Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик "Яндекса" можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка и ВТБ

В Сбербанке по итогам проверки сообщили, что утечки персональных данных клиентов не было. ВТБ установил, что утечка произошла по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было. В "Яндексе" же пояснили, что компания находит в интернете те веб-страницы, которые не запрещены специальным файлом robots.txt, то есть, компания индексирует всю открытую часть интернета.

Как защитить устройства

В первую очередь, для защиты персональных цифровых устройств специалисты Сбербанка рекомендуют установить надежный пароль на все устройства, чтобы посторонние не могли заходить в приложения и видеть личную информацию. Также стоит обязательно устанавливать антивирусную программу и регулярно обновлять программное обеспечение.

Владельцам гаджетов не стоит скачивать незнакомые приложения, даже если они размещены в официальных магазинах. Кроме того, всегда стоит проверять список запрашиваемых приложением разрешений, таких как покупки из приложений, доступ к списку контактов и так далее.

Также в банке советуют не совершать покупки и не передавать личные данные через общедоступные сети Wi-Fi, поскольку их могут использовать для сбора данных, в том числе паролей.

Эксперты напоминают, что в настоящее время мошенники часто используют и фишинговые рассылки, поэтому не стоит переходить по ссылкам в подозрительных смс-сообщениях и электронных письмах. "Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон вирусом и украсть ваши личные данные", — предупреждают они.

А для защиты личных данных в случае физической кражи гаджета полезно будет активировать опцию удаленного управления с помощью настроек телефона или специального приложения, которая позволит получить к нему доступ.

На страже карт

Клиенты кредитных организаций не должны сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои подтверждающие пароли, ПИН-коды и CVV-коды от банковских карт, напоминают эксперты крупнейшего российского банка. Также для проведения финансовых операций стоит использовать только официальные банковские приложения.

При проведении финансовых операций стоит внимательно проверять реквизиты в смс-сообщениях от банка с подтверждающим паролем, советуют эксперты крупнейшего российского банка.

При смене номера мобильного телефоны специалисты рекомендуют сразу же позвонить в банк и сообщить об этом, чтобы данные не попали новому владельцу старого номера. При этом, отмечают они, подключать "мобильный банк" следует только на свой номер телефона.