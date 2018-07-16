Российская компания получила доступ к данным миллиона американцев в «Фейсбук» 

Одна из российских интернет-компаний могла получить доступ к данным социальной сети «Фейсбук» о миллионах жителей США без их ведома.
Этой компанией является российский технологический конгломерат Mail.Ru Group. Он имел возможность получить доступ к информации (имена пользователей, гендерные группы, дни рождения, местоположения и предпочтения) на «Фейсбук». Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, проинформированный о расследовании злоупотребления данными соцсети.
Известно, что Mail.Ru Group разработала сотни приложений для «Фейсбук», некоторые из которых были тестовыми.
По словам бывшего заместителя помощника министра обороны США, отвечающего за связи с Россией, Майкла Карпентера, информация Mail.Ru, собранная об американцах, может быть получена российским агентством-шпионом.
«Это означает, что все данные, которые пользователи «Фейсбук», используют в рамках этого соглашения с Mail.Ru, теперь доступны российским спецслужбам», — отметил он.
Также ситуацию прокомментировал бывший сотрудник «Фейсбук», который сейчас работает в Центре гуманитарной технологии, Сэнди Паракилас. «К сожалению, „Фейсбук“ не знает, что случилось с данными, когда они покинули серверы, поэтому нет никакой возможности узнать, есть было какое-то злоупотребление или нет ».