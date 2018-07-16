Обзор инцидентов безопасности за период с 9 по 15 июля

Прошедшая неделя ознаменовалась сразу несколькими значительными инцидентами. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины отразили кибератаку на украинскую хлорпереливную станцию, являющуюся объектом критической инфраструктуры страны. В течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были поражены вредоносным ПО VPNFilter. Данная кибератака потенциально могла привести к срыву технологических процессов и возможной аварии.

9 июля представители криптовалютной биржи Bancor сообщили о кибератаке, в результате которой неизвестные хакеры украли из кошелька организации $13,5 млн в криптовалюте ETH ($12,5 млн) NPXS ($1 млн). Изначально преступники попытались вывести еще и 3,2 млн монет BNT ($10 млн), однако администрации биржи удалось заморозить украденную криптовалюту BNT.

Ливанская полиция арестовала трех человек по подозрению в совершении самой масштабной кибератаки в истории страны, в ходе которой жертвами взлома стало значительное число ливанских компаний и организаций, в том числе агентства безопасности, правительственные ведомства, сотовые телекоммуникационные компании и крупный интернет-провайдер Ogero Telecom, контролируемый государством.

На минувшей неделе неизвестный хакер получил доступ к учетной записи разработчика менеджера пакетов npm и внедрил вредоносный код в популярную библиотеку JavaScript. Код был предназначен для хищения учетных данных пользователей.

Установленные по умолчанию пароли продолжают представлять существенный риск утечки данных. Примечательно, что даже на военных объектах не уделяется должного внимания безопасности. К примеру, благодаря дефолтному FTP-паролю, установленному на маршрутизаторе Netgear Nighthawk R7000, который бы расположен на одной из американских авиабаз, хакеру удалось проникнуть в сеть базы, взломать компьютер одного из старших офицеров и похитить техническую документацию по обслуживанию ударного дрона MQ-9 Reaper.