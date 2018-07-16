По искам Роспотребнадзора Приангарья закрывают сайты по продаже алкоголя

167 исковых заявлений с требованием признать информацию о продаже алкогольной продукции через Интернет запрещенной к распространению подано за первое полугодие 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области . Как сообщает пресс-служба ведомства, 147 заявлений было удовлетворено, 20 находятся на рассмотрении. За 2017 год судебными органами удовлетворено 141 заявление ведомства.

Копии, вступивших в силу законных решений суда, направлялись в Управление Роскомнадзора по Иркутской области для включения выявленных страниц сайтов в реестр запрещенных.

«В ходе мониторинга интернет-сайтов, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, установлено, что в сети Интернет предлагаются услуги по реализации алкогольной продукции в дистанционной форме, что запрещено действующим законодательством», — уточняется в сообщении.

Также поясняется, что в случае обнаружения в сети Интернет информации о дистанционной продаже алкогольной продукции граждане и юридические лица могут обращаться сами непосредственно в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу для блокировки Интернет — ресурса.