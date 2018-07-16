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По искам Роспотребнадзора Приангарья закрывают сайты по продаже алкоголя
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По искам Роспотребнадзора Приангарья закрывают сайты по продаже алкоголя 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
167 исковых заявлений с требованием признать информацию о продаже алкогольной продукции через Интернет запрещенной к распространению подано за первое полугодие 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, 147 заявлений было удовлетворено, 20 находятся на рассмотрении. За 2017 год судебными органами удовлетворено 141 заявление ведомства.
Копии, вступивших в силу законных решений суда, направлялись в Управление Роскомнадзора по Иркутской области для включения выявленных страниц сайтов в реестр запрещенных.
«В ходе мониторинга интернет-сайтов, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, установлено, что в сети Интернет предлагаются услуги по реализации алкогольной продукции в дистанционной форме, что запрещено действующим законодательством», — уточняется в сообщении.
Также поясняется, что в случае обнаружения в сети Интернет информации о дистанционной продаже алкогольной продукции граждане и юридические лица могут обращаться сами непосредственно в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу для блокировки Интернет — ресурса.
Напомним, в Приангарье стало меньше нелегалов из Китая.
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