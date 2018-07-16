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Новый вирус угрожает владельцам смартфонов на Android
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Новый вирус угрожает владельцам смартфонов на Android 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Банковские троянские вирусы угрожают смартфонам на платформе Android, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РБК. Вредоносные программы Anubis и Marcher загружаются на телефон через приложения Google Play.
С помощью таких вирусов киберпреступники крадут учетные данные для входа в банковские приложения, электронные кошельки и платежные карты. По словам специалистов компании IBM выяснили, Anubis обнаруживается как минимум в десяти приложениях-загрузчиках, которые распространяются на устройствах Android. Они могут представлять собой приложения для онлайн-покупок и финансовых услуг, а также автомобильные приложения.
По данным исследования, в список потенциальных жертв попали Турция, Россия, Белоруссия, Китай, Азербайджан, Великобритания и другие страны.
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