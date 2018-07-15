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Котенок с «человеческим лицом» стал звездой Интернета
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Котенок с «человеческим лицом» стал звездой Интернета 

Газета.Ru 4 часа назад
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен котенок породы мейн-кун с похожей на человеческое лицо мордочкой. Запись размещена в сервисе YouTube, передает ФАН.
Котенку по кличке Валькирия всего два месяца, но малыш уже похож на умудренного жизнью человека. В комментариях под видео пользователи поделились предположениями о причинах необычного выражения мордочки у котенка.
"Серега, это я, Миха! Помоги выбраться из кота!", — оставил шутливый комментарий один из пользователей.
Большинство комментаторов начали сравнивать малыша с героями популярных литературных произведений: котом Бегемотом из «Мастера и Маргариты», Чеширским котом из «Алисы в Стране чудес» и чертиком из «Вечеров на хуторе близь Диканьки».
Многие пользователи признались, что их пугает необычное животное. Котенка они сравнили с оборотнем и перевоплотившейся ведьмой.
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