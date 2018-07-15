Ямальцы могут получать посылки по почте без паспорта и в пять раз быстрее 

Ямал стал одним из 18 регионов России, где заработала новая технология выдачи посылок. Теперь жители округа могут получить свое почтовое отправление без извещений и паспорта.
Для того, чтобы стать пользователем сервиса «Почты России», необходимо оформить электронную подпись. Нужно заполнить регистрационную форму на сайте ведомства или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.
«Мы предлагаем пользователям услуг почтовой связи отказаться от необходимости заполнения бумаг в пользу полностью цифровой услуги. Теперь можно отследить свое отправление в мобильном приложении Почты России, получить push-уведомление о его поступлении в отделение, прийти, показать трек-номер, назвать код из SMS и забрать свое отправление», — отметил заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.
Таким образом, как заявляет пресс-служба «Почты России», срок выдачи сокращается в пять раз, а размер и вес посылки значения не имеют. Новой услугой уже воспользовались порядка 10 тысяч ямальцев.