Ещё
Сайт Смольного перестал работать накануне финала ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль сбил российский беспилотник
Израиль сбил российский беспилотник

Сайт Смольного перестал работать накануне финала ЧМ-2018 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В преддверии финального поединка чемпионата мира по футболу на сайте администрации Петербурга произошел сбой. При попытке зайти на www.gov.spb.ru пользователи видят только баннер, на котором написано: «Ведется обновление сайта. Перезагрузите страницу через несколько минут». При этом объявление висит уже не один час.
В социальных сетях шутят, что в Смольном слишком увлеклись футболом и забыли про официальный портал. Другие предположили — чиновники разъехались по дачам, пользуясь хорошей погодой. Тем не менее подобная оплошность может стать поводом для большого скандала. На портале опубликованы нормативные акты, которые используют в работе местные компании.
Ранее Пятый канал рассказывал, как глобальный сбой в системе регистрации авиапассажиров задержал сотни рейсов.
Пятый канал: последние новости
У WhatsApp появилась новая функция, борющаяся с фейками «Чувствительный удар» — Трамп лишился около 400 тысяч подписчиков в Twitter В работе приложения Instagram произошел масштабный сбой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ239
«Будут воровать в два раза больше»384
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика31
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение135
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair108
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение