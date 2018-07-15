Сайт Смольного перестал работать накануне финала ЧМ-2018

В преддверии финального поединка чемпионата мира по футболу на сайте администрации Петербурга произошел сбой. При попытке зайти на www.gov.spb.ru пользователи видят только баннер, на котором написано: «Ведется обновление сайта. Перезагрузите страницу через несколько минут». При этом объявление висит уже не один час.

В социальных сетях шутят, что в Смольном слишком увлеклись футболом и забыли про официальный портал. Другие предположили — чиновники разъехались по дачам, пользуясь хорошей погодой. Тем не менее подобная оплошность может стать поводом для большого скандала. На портале опубликованы нормативные акты, которые используют в работе местные компании.

Ранее Пятый канал рассказывал, как глобальный сбой в системе регистрации авиапассажиров задержал сотни рейсов.