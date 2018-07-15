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Паблик татарстанской «Зоозаботы» заблокирован за «подозрительные сборы»
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Паблик татарстанской «Зоозаботы» заблокирован за «подозрительные сборы» 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Социальная сеть Вконтакте заблокировала сообщество крупнейшей татарстанской зоозащитной организации «Зоозабота». Администрация соцсети полагает, что в паблике организовывали «подозрительные сборы на благотворительные нужды». В организации с позицией соцсети не согласны. Здесь напоминают, что собранные в помощь бездомным животным средства были полностью подотчеты. При этом паблик Вконтакте был, по сути, основным источником сбора средств. Таким образом, блокировка остановила полноценную работу организации. Волонтеры соцсети распространяют сообщения с просьбой помочь в разблокировке сообщества, где, кроме всего прочего, публиковали объявления-молнии о пристрое бездомных животных. «Без этой группы многие животные будут обречены… Обращаюсь ко всем неравнодушным поддержать нас и написать письма в тех. поддержку ВКонтакте о разблокировке группы. Всем спасибо!» — пишет Резеда Нуруллина. Веля Гилязова говорит, что сообщество, по всей видимости, заблокировали после анонимных жалоб. «К тем, кто жалуется админам ВК. Не доверяете? Не жертвуйте. Возьмите на себя тоже эту ношу — лечить, кормить, искать передержки. Или поступайте по закону — обращайтесь в прокуратуру, полицию. Но не кляузничайте, не доносите. Поступайте честно», — пишет Гилязова. Пока переговоры с администрацией соцсети не увенчались успехом. Участники сообщества заверяют, что сделают все возможное, чтобы возобновить деятельность.
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