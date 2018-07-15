Zedge — обои, рингтоны, виджеты, иконки

Zedge — довольно интересное приложение. Как правило, разработчики под разные задачи выпускают отдельные приложения. Так, в Google Play можно найти приложения с рингтонами и отдельные приложения для обоев. В случае с Zedge мы имеем дело уже скорее с сервисом, который предоставляет широкие возможности по кастомизации устройства.

Приложение выполнено в Material-дизайне, существует в Google Play очень давно и при этом обновляется. Таким образом, Zedge в том виде, в котором существует сейчас, сильно отличается от того приложения, которое было 5 лет назад.

Особо говорить о данном приложении не приходится, ведь как таковой функциональности здесь нет. Основная суть в огромной базе контента. Ну и, конечно, главной фичей являются категории на любой вкус. Здесь можно найти рингтоны в абсолютно разных жанрах. Многих удивят разделы с иконками и виджетами. Последний пока находится в статусе «Бета».

Приложение: ZEDGE Рингтоны, обои

Разработчик: Zedge

Категория: Персонализация

Версия: Зависит от устройства

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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