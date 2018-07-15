Zedge — довольно интересное приложение. Как правило, разработчики под разные задачи выпускают отдельные приложения. Так, в Google Play можно найти приложения с рингтонами и отдельные приложения для обоев. В случае с Zedge мы имеем дело уже скорее с сервисом, который предоставляет широкие возможности по кастомизации устройства.
Приложение выполнено в Material-дизайне, существует в Google Play очень давно и при этом обновляется. Таким образом, Zedge в том виде, в котором существует сейчас, сильно отличается от того приложения, которое было 5 лет назад.
Особо говорить о данном приложении не приходится, ведь как таковой функциональности здесь нет. Основная суть в огромной базе контента. Ну и, конечно, главной фичей являются категории на любой вкус. Здесь можно найти рингтоны в абсолютно разных жанрах. Многих удивят разделы с иконками и виджетами. Последний пока находится в статусе «Бета».
Приложение: ZEDGE Рингтоны, обои
Разработчик: Zedge
Категория: Персонализация
Версия: Зависит от устройства
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
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