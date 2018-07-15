Twitter заблокировал аккаунты российских «разведчиков»

"Соцсеть Twitter в субботу приостановила действие двух аккаунтов, связанных с 12 российскими шпионами, обвиняемыми во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США", — говорится в сообщении.

В пятницу Большое жюри обвинило 12 российских разведчиков во взломе компьютерных сетей демократов в 2016 году с целью влияния на результаты кандидата-республиканца Дональда Трампа . В субботу были заблокированы два аккаунта: @DCLeaks_ и @Guccifer_2, которые упоминаются в обвинительном акте.

В последние месяцы Twitter заблокировал несколько подозрительных учетных записей пользователей с целью предотвращения распространения фейковых новостей.

Выступая на конференции по кибербезопасности в Филадельфии в субботу, министр национальной безопасности США Кирстен Нильсен сказал, что "Соединенные Штаты не потерпят вмешательства в демократические процессы".

Нильсен считает, что Россия пытается разобщить американцев с помощью социальных сетей, и что угроза со стороны России в отношении выборов в США не рассеялась.

"Нет никаких сомнений в том, что наши противники продолжают рассматривать выборы как мишень для кибератак и операций влияния", — сказал Нильсен. Она отметила "настойчивые усилия" по использованию социальных сетей "чтобы посеять раздор и раскол среди американского народа", — цитирует политика CNN. Причем, по мнению Нильсен, эти "усилия" не обязательно сосредоточены на конкретных политиках или политических кампаниях.

Министр также прокомментировала предъявление обвинений 12 россиянам, якобы работавшим на российскую разведку, в рамках проводимого расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.

"Обвинения в отношении сотрудников российской разведки — это демонстрация того, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что оно приведет к последствиям", — отметила глава МВБ.

В 2017 году Штаты обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Утверждалось, что "президент России Владимир Путин заказал кампанию влияния, направленную на оказание помощи Дональду Трампу и вред кампании Хиллари Клинтон ". Расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет. Министерство национальной безопасности и высшие должностные лица американской разведки предупреждают, что Москва по-прежнему представляет угрозу для выборов 2018 года.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.