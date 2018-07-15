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Эксперты назвали самые бесполезные функции современных гаджетов
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Эксперты назвали самые бесполезные функции современных гаджетов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты составили список самых ненужных приложений на мобильном устройстве.
Эксперты составили рейтинг самых бесполезных функций, которые имеются в современных смартфонах.
Мобильные устройства с высоким разрешением стоят дорого, при этом потребляют много энергии, из-за этого аккумуляторы телефонов быстро разряжаются. Кроме того, эксперты не видят смысла в разделенном экране.
Съемка с применением технологии 4K также не представляется целесообразной, поскольку многие процессы, в том числе предиктивный автоматический фокус и HDR не поддерживаются, однако занимают много памяти, пишет «Газета.ру».
Неразумной в смартфоне является опция Dolby Atmos. Динамики, установленные в телефоне, являются малоэффективными.
Мало интересуют владельцев гаджетов и анимодзи, предложенные пользователями продукции Apple. Владельцы смартфонов быстро теряют интерес к этой функции.
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