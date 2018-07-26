Состояние Цукерберга упало почти на 17 млрд долларов из-за разочарования аналитиков

Корпоративная отчетность Facebook разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций этой американской компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20%, передает ТАСС

Выручка Facebook за второй квартал текущего года выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла 13,23 млрд долларов. Однако данные результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере 13,36 млрд долларов.

Чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до 5,11 млрд долларов (1,74 доллара за акцию). По итогам второго квартала прошлого года прибыль компании составляла 3,89 млн долларов (1,32 доллара за акцию). Аналитики же прогнозировали, что данный показатель составит 1,72 доллара за акцию.

Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.

После закрытия торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в среду стоимость акций компании упала более чем на 20% на фоне неудовлетворительной отчетности.