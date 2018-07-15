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Экс-нападающий «Челси» Дрогба рассказал, как продлевает «цифровой чемпионат мира»
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Экс-нападающий «Челси» Дрогба рассказал, как продлевает «цифровой чемпионат мира» 

RT на русском 2 часа назад
Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара по футболу Дидье Дрогба рассказал, как продлевает «цифровой чемпионат мира» с помощью первой в мире цифровой сети All.me.
Как стало известно, Дрогба является официальным представителем проекта. Он рассказал, что совместно с платформой запускает «цифровой чемпионат».
«На турнире, подобном чемпионату мира, люди смогут собирать команды и выигрывать МЕ токены. В конкурсе разыгрывается 35 млн МЕ токенов, и, в основном, это то же, что и чемпионат — чем больше ты проявляешь активность, чем больше делаешь свой вклад, тем больше шансов получить токены», — сказал он.
Дрогба отметил, что в соревновании «может принять участие каждый».
«Для меня это проект, в который я верю, это цифровая платформа, на которой возможен как доход, так и создание социальной среды просто с помощью увеличения числа подписчиков. Ты получаешь что-то взамен», — рассказал бывший нападающий.
По его словам, проект представляет «новое поколение социальных сетей».
«Я не хотел бы сравнивать её с другими, но, поверьте мне, конкуренция будет», — подчеркнул он.
CDO All.me Артак Товмасян отметил, что проект представляет собой платформу, объединяющую функции социальной сети, криптобанка и торговой площадки. Это готовое приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play.
«Она даёт возможность поделиться с пользователями своей прибылью. Если до этого все сети, используя базу данных своих пользователей, забирали всю прибыль от рекламы себе и за счёт этого наращивали свой капитал, то All.me делится со своими пользователями 50% в зависимости от их активности в сети», — пояснил он.
При этом Товмасян добавил, что таким образом All.me является «единственной справедливой сетью».
Как сообщили в компании, цифровая сеть «учла все тренды последних десятилетий», в том числе и в механизме вознаграждения — оно выплачивается во внутренней криптовалюте, которая может быть потрачена внутри платформы или выведена с последующим обменом на наличные деньги.
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