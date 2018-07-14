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Google использует подлые приемы против конкурентов Google Play
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Google использует подлые приемы против конкурентов Google Play 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Приложения на Android-смартфон можно устанавливать не только из Google Play. Существуют альтернативные магазины приложений. Некоторые из них созданы производителями смартфонов, а другие индивидуальными разработчиками и студиями. Один из таких магазинов — Aptoide. Его создатели подали жалобу на компанию Google и ее ненадлежащее поведение в отношении их деятельности.
Согласно сообщению Bloomberg, сервис Google Play Protect, который защищает наши смартфоны от вредоносных программ, уведомил пользователей о том, что магазин Aptoide может загружать вредоносные программы, за что его стоит удалить с устройств.
Создатели Aptoide говорят, что это сделало работу их магазина невозможной. По их мнению, Google нарушает правила конкуренции Евросоюза. По этой причине была подана жалоба на компанию в Европейскую комиссию.
Пауло Трезентос, генеральный директор Aptoide, назвал поведение Google агрессивным. Кроме того он отметил, что Aptoide является одним из самых безопасных магазинов приложений.
В последнее время Google не везет, и компанию снова могут обязать выплатить штраф.
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