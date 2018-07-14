Жители одного из микрорайонов Уфы жалуются на качество заасфальтированной дороги 

Жители уфимского микрорайона Молодежный пожаловались на качество асфальта, который дорожные службы привезли для ремонта дорог. Как сообщают пользователи соцсетей, сегодня утром для укладки дорожного полотна привезли срезанный асфальт.
— Надолго ли его хватит? Или как в прошлый раз, до первого ливня? И смоет ли его дождем вниз, во дворы местных жителей, — возмущаются местные жители.
Однако в то же время пользователи соцсетей отмечают, что это асфальтная крошка, которая в жаркую погоду утрамбовывается в дорожное полотно. Также очевидцы предполагают, что, возможно, это основа под верхний слой покрытия, а не сама дорога.
— В прошлом году проезд один сделали этой крошкой. Пока жарко было — держалось. После первого дождя все ямками пошло, — комментируют пользователи соцсетей.
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