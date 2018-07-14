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Жители одного из микрорайонов Уфы жалуются на качество заасфальтированной дороги
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Жители одного из микрорайонов Уфы жалуются на качество заасфальтированной дороги 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Жители уфимского микрорайона Молодежный пожаловались на качество асфальта, который дорожные службы привезли для ремонта дорог. Как сообщают пользователи соцсетей, сегодня утром для укладки дорожного полотна привезли срезанный асфальт.
— Надолго ли его хватит? Или как в прошлый раз, до первого ливня? И смоет ли его дождем вниз, во дворы местных жителей, — возмущаются местные жители.
Однако в то же время пользователи соцсетей отмечают, что это асфальтная крошка, которая в жаркую погоду утрамбовывается в дорожное полотно. Также очевидцы предполагают, что, возможно, это основа под верхний слой покрытия, а не сама дорога.
— В прошлом году проезд один сделали этой крошкой. Пока жарко было — держалось. После первого дождя все ямками пошло, — комментируют пользователи соцсетей.
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