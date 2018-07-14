В Сеть выложили ПО для взлома российских банков

Полный комплект хакерского программного обеспечения, позволяющего атаковать российские банки, выложили в интернет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

Сначала ПО появилось в даркнете, а через несколько дней — в открытых сетях. Архив вредоносной программы Pegasus также содержит контакты специалистов по информбезопасности нескольких крупных банков. По словам экспертов, сами программы немного устарели, но их легко обновить, что может привести к всплеску хищений у кредитных организаций.

Выложенное вредоносное программное обеспечение, по словам собеседников издания, ранее использовала хакерская группировка при атаке на российские банки, при которой у кредитных организаций было похищено около 1,8 млрд рублей.