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В Сеть выложили ПО для взлома российских банков
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В Сеть выложили ПО для взлома российских банков 

BFM.RU 3 часа назад
Полный комплект хакерского программного обеспечения, позволяющего атаковать российские банки, выложили в интернет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Сначала ПО появилось в даркнете, а через несколько дней — в открытых сетях. Архив вредоносной программы Pegasus также содержит контакты специалистов по информбезопасности нескольких крупных банков. По словам экспертов, сами программы немного устарели, но их легко обновить, что может привести к всплеску хищений у кредитных организаций.
Выложенное вредоносное программное обеспечение, по словам собеседников издания, ранее использовала хакерская группировка при атаке на российские банки, при которой у кредитных организаций было похищено около 1,8 млрд рублей.
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