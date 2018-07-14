Роскомнадзор получил почти 800 определений Мосгорсуда в рамках борьбы с пиратством за январь-июнь

«За I полугодие 2018 г. в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети интернет. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 г. (507)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию — 567 (в одном определении может содержаться несколько сайтов или страниц сайтов). В частности, в 2018 г. Роскомнадзором принимались меры по ограничению доступа к пиратским сайтам с премьерами фильмов «Движение вверх», «Скиф», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Лед», «Тренер», «Гоголь. Вий», «Собибор», «Такси 5», «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Реинкарнация» и другие.

«Кроме того, на основании определений Мосгорсуда (89 определений) приняты предварительные обеспечительные меры защиты прав на телетрансляции телеканалов «ТВ-3», «Пятница» и «REN-TV», «КХЛ», «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ-Плюс» «Спорт Плюс», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1» и «Спорт 2». Помимо этого, принимались предварительные обеспечительные меры в отношении произведений литературы (62 определения), искусства (пять) и науки (одно), музыки (37), баз данных (одно) и программного обеспечения (29)», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что в связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи в настоящее время ограничивается доступ к 2,2 тыс. интернет-ресурсам.