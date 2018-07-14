Пользователей «Яндекс. Карт» уличили в поиске букмекерских контор и спортбаров

Так, например, интерес к букмекерским конторам во время соревнований вырос в пять раз, чем до начала турнира, спортбаров — почти в два раза, хостелов — в полтора. Популярность баров и пабов выросла на 40%, что, по данным компании, меньше, чем во всех других городах чемпионата, кроме Санкт-Петербурга

Среди популярных запросов — поиск вузов и хостелов. Почти на 40% возрос интерес к ночным клубам и на 35% поиск автовокзалов и автостанций.