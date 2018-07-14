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Пользователей «Яндекс. Карт» уличили в поиске букмекерских контор и спортбаров
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Пользователей «Яндекс. Карт» уличили в поиске букмекерских контор и спортбаров 

BFM.RU 1 час назад
Во время проведения чемпионата мира по футболу в Москве пользователи чаще всего запрашивали в «Яндекс. Картах» букмекерские конторы, стадионы и спортбары, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Яндекс».
Так, например, интерес к букмекерским конторам во время соревнований вырос в пять раз, чем до начала турнира, спортбаров — почти в два раза, хостелов — в полтора. Популярность баров и пабов выросла на 40%, что, по данным компании, меньше, чем во всех других городах чемпионата, кроме Санкт-Петербурга.
Среди популярных запросов — поиск вузов и хостелов. Почти на 40% возрос интерес к ночным клубам и на 35% поиск автовокзалов и автостанций.
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