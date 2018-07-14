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Эксперт: криптовалюты станут еще популярнее
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Эксперт: криптовалюты станут еще популярнее 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Со временем интерес пользователей к криптовалютному рынку вырастет в 60 раз.
Технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан уверен, что рынок цифровых денег только начинает развиваться. Со временем интерес пользователей к криптовалютному рынку вырастет в 60 раз.
По его словам, примерно один процент людей в мире имеют криптовалюты. Около 60 процентов взрослого населения есть смартфоны. Эксперт заявил, что это означает более чем 60-кратный потенциальный рост для криптовалютного рынка в плане базы пользователей.
About 8% of Americans hold crypto and probably <1% of the world. By contrast, about 63% of world adults own smartphones. So that’s >60X growth remaining for crypto in terms of userbase size. It’s all just getting started. https://t.co/0TQicQYDPt https://t.co/RdUWu5Nldo
— Balaji S. Srinivasan (@balajis) 11 июля 2018 г.
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