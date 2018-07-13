«Русские хакеры» атаковали почту Клинтон «по просьбе Трампа»

Согласно обвинительному заключению, вынесенному в пятницу против 12 россиян спецпрокурором Робертом Мюллером , 27 июля 2016 года хакеры «в течение нескольких часов после нескольких часов пытались проводить фишинговые атаки на аккаунты электронной почты в домене, хостинг которого обеспечивает назначенный третьей стороной провайдер, а сам домен используется персональным офисом Клинтон».

Журналисты BuzzFeed обратили внимание на то, что Трамп именно в этот день призывал российских хакеров найти электронные письма Клинтон.

«Россия, если вы слушаете, я надеюсь, вы сможете найти 30 тысяч электронных писем, которые исчезли», — писал Трамп в своем Twitter. Кандидат в президенты обещал, что за это Россия «будет щедро вознаграждена американскими СМИ».

Трамп также призывал Россию «или любую другую страну или человека» опубликовать электронные письма Клинтон. Впрочем, на следующий день он признал, что «это был сарказм».

Напомним, скандал летом 2016 года разгорелся после того, как Клинтон передала в Госдепартамент всю свою рабочую переписку, а личную, где было более 30 тысяч писем, удалила, за что была подвергнута жесткой критике. Однако минюст США решил не предъявлять Клинтон обвинений в связи с «почтовым скандалом».

Напомним, в пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения в хакерстве 12 россиянам, связанным с якобы вмешательством России в американские выборы 2016 года.

Их обвиняют во взломе компьютерной сети Демократического комитета и краже имен пользователей и паролей сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон. Граждан России также обвиняют в опубликовании электронных писем на сайте dcleaks.com.