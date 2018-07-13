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Российский стартап ComfortWay обвинил бывшего сотрудника в рассылке писем о закрытии сервиса
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Российский стартап ComfortWay обвинил бывшего сотрудника в рассылке писем о закрытии сервиса 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Вечером 13 июля пользователи CwSim получили письмо с рабочего адреса коммерческого директора ComfortWay Ярослава Свинцова, в котором компания якобы объявляет о прекращении поддержки сим-карт.
«Из-за технологических проблем — работает всего 30% карт с 20 июня 2018 года мы прекращаем поддержку CwSim. Cпасибо, что были с нами!», — говорилось в письме (имеется в распоряжении Rusbase, орфография и пунктуация автора сохранены»).
Автор письма также предложил всем пользователям обратиться за бесплатной заменой карты к конкуренту компании — сервису «Дримсим», который в письме назван «партнером» ComfortWay.
В конце письма автор разместил «смайл Лентача».
Rusbase обратился за комментариями к Свинцову и представителям ComfortWay, но в компании не ответили. Спустя полтора часа после рассылки письма на сайте ComfortWay появилось опровержение, которое обвиняет в случившемся неназванного бывшего сотрудника.
«Бывший сотрудник нашей компании, воспользовавшись доступом в корпоративную почту ComfortWay, провел несанкционированную рассылку с информацией о прекращении работы и обслуживания сим-карт CwSim.
Официально сообщаем, что обслуживание наших симкарт не прекращено, а продолжается в рабочем режиме», — отметили в компании.
Сервис «Дримсим» к инциденту «отношения не имеет», и в ComfortWay намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы «привлечь всех виновных к ответственности», подчеркивается в сообщении.
Компания ComfortWay была основана в 2012 году. Позже проект прошел акселерацию во ФРИИ и получил от фонда «Сколково» грант на 5 млн рублей. В 2016 году стартап объявил о привлечении €6 млн от нескольких европейских телеком-компаний и группы частных инвесторов.
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