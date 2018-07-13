Российский стартап ComfortWay обвинил бывшего сотрудника в рассылке писем о закрытии сервиса

Вечером 13 июля пользователи CwSim получили письмо с рабочего адреса коммерческого директора ComfortWay Ярослава Свинцова , в котором компания якобы объявляет о прекращении поддержки сим-карт.

«Из-за технологических проблем — работает всего 30% карт с 20 июня 2018 года мы прекращаем поддержку CwSim. Cпасибо, что были с нами!», — говорилось в письме (имеется в распоряжении Rusbase, орфография и пунктуация автора сохранены»).

Автор письма также предложил всем пользователям обратиться за бесплатной заменой карты к конкуренту компании — сервису «Дримсим», который в письме назван «партнером» ComfortWay.

В конце письма автор разместил «смайл Лентача».

Rusbase обратился за комментариями к Свинцову и представителям ComfortWay, но в компании не ответили. Спустя полтора часа после рассылки письма на сайте ComfortWay появилось опровержение, которое обвиняет в случившемся неназванного бывшего сотрудника.

«Бывший сотрудник нашей компании, воспользовавшись доступом в корпоративную почту ComfortWay, провел несанкционированную рассылку с информацией о прекращении работы и обслуживания сим-карт CwSim.

Официально сообщаем, что обслуживание наших симкарт не прекращено, а продолжается в рабочем режиме», — отметили в компании.

Сервис «Дримсим» к инциденту «отношения не имеет», и в ComfortWay намерены обратиться в правоохранительные органы , чтобы «привлечь всех виновных к ответственности», подчеркивается в сообщении.