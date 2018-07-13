«Почта России» два года доставляла открытку по Петербургу

Штамп на открытке из Амстердама поставили еще 6 сентября 2016. Адресат в Петербурге получил её только в 2018 году. К слову, на открытке изображен один из главных туристических символов голландской столицы — косяк.

В октябре 2017 года «Почта России» не сумела в срок доставить заказное письмо ФСБ , которое предназначалось основателю «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову

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