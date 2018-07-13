Какие следы ты оставляешь в сети и кто их использует

Личная информация уже давно совсем не личная. С развитием интернета потоки свободной информации становятся все шире и доступнее, позволяя узнать не просто общие сведение о ком-то, а подробную подноготную о каждом пользователе. И этим «кем-то» можешь стать и ты.

Достаточно зайти на любимый сайт или воспользоваться сервисом прогноза погоды — все подробные сведения о твоем ПК, браузере и плагинах уже остались отпечатком на сайте, и любой злоумышленник при желании может «достать» их из базы. Такие отпечатки называются fingerprints и представляют собой уникальные идентификаторы из 32 символов. Эти следы формируются на основе нескольких типов данных: языковых настроек, шрифтов в системе, часового пояса, плагинов браузера и даже разрешения экрана. То есть даже из таких общих данных можно слепить карту пользователя и выявить его, просто сравнив отпечатки, полученные с сайта. Так что любого пользователя можно легко идентифицировать в сети, и спрятаться станет почти невозможно. Но это только полбеды. Не забывай, что, помимо неявных следов, есть еще и явные: данные в соцсетях и на различных сервисах, которые мы заполняем самолично, порой даже не совсем осознанно, не подозревая, что нет абсолютно никакой гарантии, что платформодержатель не «сливает» личную информацию пользователей сторонним фирмам и корпорациям. Обрати внимание на рекламу и баннеры на сайтах и в социальных сетях: по большей части они выдают предложения по самым частым запросам пользователя, анализируя его предпочтения и поведение, в зависимости от посещаемых им сайтов. Те же поисковые сервисы пользуются твоей личной информацией для рекламы и постоянного совершенствования своих алгоритмов поиска. По всем оставленным в сети данным создаются базы и продаются рекламным и маркетинговым сетям либо используются лично владельцами.

Все это говорит об отсутствии конфиденциальности за пределами локальной сети и о фактической опасности, возникающей вследствие слива данных. В начале 2018 вскрылось, что популярное фитнес-приложение, собирающее общую информацию о физической активности пользователя, сделало тепловую карту, на которой отображена активность всех пользователей по всему миру на основании собранных данных, и самые «горячие» места на карте оказались именно там, где локализовались американские военные базы. Само собой, все это не могло не вызвать скандал.

В итоге удалить уже «слитую» информацию становится практически невозможно, ведь она разлетается по разным источникам, и для полного ее уничтожения необходимо связываться с администратором каждого ресурса в надежде, что он ответит.

Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что исполнительный директор Google Эрик Шмидт в своем недавнем интервью заявил, что в ближайшем будущем людям по достижении зрелого возраста придется менять реальное имя, чтобы замести все следы, оставленные ими в сети, будучи подростками. Шмидт утверждает, что пользователи не имеют ни малейшего понятия о том, насколько велик объем информации, оставленный людьми в сети. С его слов, подростки не понимают, какой ущерб их репутации может быть нанесен в дальнейшем за их нынешние поступки и высказывания в интернете, так что в будущем каждый человек, входя во взрослую жизнь, будет менять свое имя ради того, чтобы избавиться от следов прошлого, ведь глобальной сети всегда будет о чем рассказать.

Впрочем, на Западе уже задались вопросом если не защиты от утечки информации, то её удаления. Это и неудивительно: описанные проблемы коснулись западных пользователей гораздо раньше, так что уже некоторое время существуют специализированные компании, помогающие отчаявшимся контролировать потоки информации и своевременно ликвидировать ее из всех коммерческих баз данных с вероятностью от 80% до 90%. Обычно такие компании имеют связи с маркетинговыми ассоциациями и службами поиска людей. Но даже так удалить всю информацию на 100% не представляется возможным, и специалисты не скрывают этого.

К сожалению, в России подобных компаний и специалистов пока что просто не существует, так что за неимением альтернатив остаются лишь виртуальные сети, то есть VPN. Другое дело, что VPN-сервисов в сети огромное количество, и у каждого свои преимущества и недостатки. Но сегодня мы расскажем тебе об одном, зарекомендовавшем себя с очень хорошей стороны, — Windscribe. Этот сервис предотвратит отслеживание и передачу личной информации третьим лицам, а также защитит данные от кражи: для защиты используется шифр AES-256 с шифрованием SHA512 и 4096-битный ключ RSA. При всем этом он и стоит недорого, а если ты сомневаешься, то для пробы доступны 10 гигабайтов трафика.

Для удобства сервис работает как в виде скачиваемого приложения, так и в виде расширения для браузера, а обилие серверов в разных уголках планеты гарантирует стабильную работу даже в случае непредвиденного сбоя. Скачиваемое приложение может предложить максимальную защиту через зашифрованный туннель с твоего ПК на серверы Windscribe. Весь трафик идет через эти серверы, из-за чего слежка и кража данных просто невозможны, а подключения вне туннеля блокируются файрволом. Бонусом включена функция создания безопасной точки доступа Wi-Fi и прокси-сервер для других устройств. Все параметры гибко настраиваются. В то же время браузерное расширение избавляет от назойливой рекламы и удаляет файлы cookie при закрытии вкладок. Помимо прочего, расширение меняет идентификатор браузера и маскирует подключение. Попробовать Windscribe →