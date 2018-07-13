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В России вырос спрос на электросамокаты
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В России вырос спрос на электросамокаты 

Российская Газета 3 часа назад
Спрос на электросамокаты растет уже несколько лет подряд. В июне этого года он был в 3,5 раза выше, чем в июне 2016 года, подсчитали аналитики «Яндекс. Маркета».
Обычные самокаты были популярнее в 2016 году, тогда на них приходилось 89 процентов всех запросов пользователей в категории самокатов. В 2017 году спрос на них упал до 67 процентов, зато вырос интерес к электрическим моделям. В этом году доля спроса на электрические самокаты продолжила расти. Сейчас 39 процентов пользователей выбирают электрические самокаты и 61 — неэлектрические.
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