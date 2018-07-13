В России вырос спрос на электросамокаты

Спрос на электросамокаты растет уже несколько лет подряд. В июне этого года он был в 3,5 раза выше, чем в июне 2016 года, подсчитали аналитики «Яндекс. Маркета».

Обычные самокаты были популярнее в 2016 году, тогда на них приходилось 89 процентов всех запросов пользователей в категории самокатов. В 2017 году спрос на них упал до 67 процентов, зато вырос интерес к электрическим моделям. В этом году доля спроса на электрические самокаты продолжила расти. Сейчас 39 процентов пользователей выбирают электрические самокаты и 61 — неэлектрические.