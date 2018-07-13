Как использовать Android в автомобиле

Когда функция Android Auto была представлена впервые, она служила для связи смартфона с мультимедийной системой автомобиля, давая доступ к ограниченному количеству возможностей смартфона. Необходимо было иметь свежий автомобиль с поддержкой функции. Такой был не у многих, и об Android Auto все позабыли. А ведь сервис развивался, и сегодня он отлично подходит для водителей любых транспортных средств.

Вам больше не обязательно иметь свежий автомобиль для того, чтобы использовать Android Auto. Сегодня, благодаря специальному мобильному приложению, можно использовать сервис на экране телефона, используя автомобильный держатель. Сервис так хорош, что нет ни одной причины, чтобы не использовать его за рулем.

С помощью приложения Android Auto вы получите удобный доступ ко всему, что нужно во время движения: картам Google , громкой связи и управлению музыкой в самых разных стриминговых сервисах. Приложение может автоматически запускаться сразу после подключения к выбранному Bluetooth-устройству. Это может быть ваша автомобильная стереосистема или Bluetooth FM-трансмиттер.

Выходит, что стоит вам сесть в автомобиль и завести его, на вашем телефоне автоматически может запуститься Android Auto.

Еще один плюс — это возможность прослушивания входящих текстовых сообщений и голосового ответа. Кроме того, вы можете настроить автоматический ответ, который сообщит, что вы находитесь за рулем. К слову, строить маршрут, звонить и управлять музыкой тоже можно голосом, используя команду «ОК, Google».

Почему же не скачать Android Auto и не начать использовать его.