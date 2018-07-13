Леонид Агутин прилетел в Нижегородскую область

После прибытия 13 июля артист поделился фотографиями в Instagram.

Судя по местоположению, отмеченному на снимке, Агутин остановился в поселке Желнино в 45 километрах от Нижнего Новгорода. Как отмечают пользователи, артист, вероятнее всего, поселился в загородном отеле «Чайка».

«Добро пожаловать в Нижегородскую область ! В «Чайке» действительно очень красиво! Берег Оки», — приветствуют Агутина пользователи социальной сети.

Ранее мы сообщали о том, что Леонид Агутин выступит в нижегородской фан-зоне на закрытии ЧМ-2018.

Фото: agutin.com