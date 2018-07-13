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Леонид Агутин прилетел в Нижегородскую область
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Леонид Агутин прилетел в Нижегородскую область 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
После прибытия 13 июля артист поделился фотографиями в Instagram.
Судя по местоположению, отмеченному на снимке, Агутин остановился в поселке Желнино в 45 километрах от Нижнего Новгорода. Как отмечают пользователи, артист, вероятнее всего, поселился в загородном отеле «Чайка».
«Добро пожаловать в Нижегородскую область! В «Чайке» действительно очень красиво! Берег Оки», — приветствуют Агутина пользователи социальной сети.
Ранее мы сообщали о том, что Леонид Агутин выступит в нижегородской фан-зоне на закрытии ЧМ-2018.
Фото: agutin.com
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