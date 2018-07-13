Bloomberg: полноценный Photoshop для iPad выйдет в 2019-м

Apple в прошлом году радикально переработала интерфейс iOS для iPad, чтобы делом подкрепить зазвучавшие еще раньше маркетинговые заявления о способности планшета заменить компьютер. Однако стать полноценной заменой ПК iPad мешает отсутствие полнофункциональных версий многих популярных приложений, используемых в своей работе профессионалами.

Так, Adobe Photoshop является отраслевым стандартом в обработке изображений, но доступный на iPad Photoshop Express крайне ограничен в возможностях. По информации Bloomberg, это изменится в 2019-м году — в Adobe якобы полным ходом идет разработка Photoshop для iOS, который позволит делать все то же, что и Photoshop для Windows или macOS.

Издание сообщает, что анонсируют приложение уже в октябре этого года на ежегодной конференции MAX. При этом главный продакт-менеджер Adobe по набору приложений Creative Cloud Скотт Белски подтвердил, что в компании работают над кроссплатформенной версией Photoshop, но отказался говорить о сроках ее выхода.

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Кроме того, ведется разработка iOS-версий всех программ из набора Creative Cloud, включая приложение для видеомонтажа Premiere и редактор векторной графики Illustrator. Однако сроки их выхода пока не определены.